В Москве горячую воду из-за опрессовок начнут отключать с 11 мая

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Московские власти намерены уже 11 мая начать опрессовки: гидравлические испытания сетей.

"Ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому. Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации", - цитирует РИА Новости заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова.

Работы планируется завершить до 1 сентября, за это время испытать предстоит более 16 тыс. км сетей.

Заммэра напомнил, что раньше опрессовки длились 20 и более дней, теперь максимальный срок сокращен до 10 дней.