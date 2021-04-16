16 Апреля 2021
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Политика В России Москва
партия Яблоко (2013) | Фото:susanin.udm.ru

Марина Литвинович хочет выдвинуться в депутаты Госдумы как одномандатник от "Яблока"

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Экс-член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович сообщила, что ведет переговоры о выдвижении в депутаты Госдумы от партии "Яблоко".

Правозащитница написала в своем Telegram-канале, что "выдвижение на выборы по одномандатному округу от "Яблока" для нее – идеальный вариант".

"Поскольку собирать подписи (по опыту выборов 2019 года) - бесполезно - все равно настоящие оппозиционные кандидаты будут сняты властями, даже если подписи будут идеальными. Поэтому выдвигаться стоит от партии,  имеющей право выдвигать кандидатов без сбора подписей. Я думаю, "Яблоко" тоже во мне заинтересовано. Надеюсь, у нас все получится", - написала Литвинович.

Недавно она была исключена из ОНК, причем претензии к общественнице несколько раз менялись по ходу разбирательства. Литвинович считает, что это решение Общественной палаты России политически мотивированное, будет обжаловать его в суде.

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Марина Литвинович хочет выдвинуться в депутаты Госдумы как одномандатник от "Яблока"

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Теги: марина литвинович, яблоко, выборы в госдуму, одномандатник



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