Марина Литвинович хочет выдвинуться в депутаты Госдумы как одномандатник от "Яблока"

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Экс-член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович сообщила, что ведет переговоры о выдвижении в депутаты Госдумы от партии "Яблоко".

Правозащитница написала в своем Telegram-канале, что "выдвижение на выборы по одномандатному округу от "Яблока" для нее – идеальный вариант".

"Поскольку собирать подписи (по опыту выборов 2019 года) - бесполезно - все равно настоящие оппозиционные кандидаты будут сняты властями, даже если подписи будут идеальными. Поэтому выдвигаться стоит от партии, имеющей право выдвигать кандидатов без сбора подписей. Я думаю, "Яблоко" тоже во мне заинтересовано. Надеюсь, у нас все получится", - написала Литвинович.

Недавно она была исключена из ОНК, причем претензии к общественнице несколько раз менялись по ходу разбирательства. Литвинович считает, что это решение Общественной палаты России политически мотивированное, будет обжаловать его в суде.