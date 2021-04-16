16 Апреля 2021
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Политика В России В бывшем СССР
Александр Лукашенко, Владимир Путин (2018) | Фото: kremlin.ru

Лукашенко анонсировал "серьезную" встречу с Путиным в апреле

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о встрече в Москве в апреле. Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем", - пояснил белорусский лидер.

Лукашенко уточнил, что мероприятие, предположительно, состоится 22 апреля, передает БЕЛТА. Напомним, 21 апреля Путин зачитает послание Федеральному собранию.

Предыдущая встреча Путина и Лукашенко состоялась 22 февраля в Красной Поляне. Белорусский президент позже заявил, что в ходе встречи он не обсуждал вопрос выделения Минску нового кредита, а также тему трансфера власти в Белоруссии. По его словам, на переговорах с президентом РФ обсуждалась полная ревизия отношений двух стран.

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Лукашенко анонсировал "серьезную" встречу с Путиным в апреле

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Теги: александр лукашенко, владимир путин



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