В Москве и Екатеринбурге обыскали компании, выдающие ЭЦП

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Полиция провела серию обысков в компаниях, осуществляющих выдачу электронных цифровых подписей. Следственно-оперативные мероприятия прошли в Москве и Екатеринбурге.

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Как пишет "Коммерсант", обыски проходили в рамках уголовного дела, возбужденного столичной полицией по факту незаконного образования юридического лица (часть 2 статьи 173.1 УК РФ). По данным издания, в четверг сотрудники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП - екатеринбургском ООО "Солар" и московском ООО "МЦСП-групп", на счету которых оказалось самое большое количество выданных за последнее время электронных ключей.

По данным оперативников, услугами компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались чисты перед законом. Пока задержанных в деле нет. Внимание правоохранителей было привлечено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь "на бумаге", при этом возвращая НДС на довольно приличные суммы.

По данным "Ъ", новые обыски стали продолжением расследования в отношении самарской компании "Бизнес-гарант", услугами которой, среди прочих, могли пользоваться как раз получатели "бумажного НДС". Как рассказал изданию один из участников проведенных в Москве обысков, любой удостоверяющий центр обязан установить личность получателя ЭЦП, но закон не регламентирует, каким образом это следует делать.

"По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи - реальный владелец паспорта или раздобывший копию документа мошенник", - отметил собеседник.

Сейчас силовикам предстоит проверить огромное количество ксерокопий паспортов и установить, обращался ли человек за получением электронной подписи. Как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП злоумышленники использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в последнее время владельцами тысяч фиктивных компаний все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом могут даже не догадываться.