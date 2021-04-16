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Коллаж, цифровизация, цифровая экономика (2020) | Фото: Накануне.RU

В Москве и Екатеринбурге обыскали компании, выдающие ЭЦП

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Полиция провела серию обысков в компаниях, осуществляющих выдачу электронных цифровых подписей. Следственно-оперативные мероприятия прошли в Москве и Екатеринбурге.
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Как пишет "Коммерсант", обыски проходили в рамках уголовного дела, возбужденного столичной полицией по факту незаконного образования юридического лица (часть 2 статьи 173.1 УК РФ). По данным издания, в четверг сотрудники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП - екатеринбургском ООО "Солар" и московском ООО "МЦСП-групп", на счету которых оказалось самое большое количество выданных за последнее время электронных ключей.

По данным оперативников, услугами компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались чисты перед законом. Пока задержанных в деле нет. Внимание правоохранителей было привлечено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь "на бумаге", при этом возвращая НДС на довольно приличные суммы.

Документ(2020)|Фото: Накануне.RU

По данным "Ъ", новые обыски стали продолжением расследования в отношении самарской компании "Бизнес-гарант", услугами которой, среди прочих, могли пользоваться как раз получатели "бумажного НДС". Как рассказал изданию один из участников проведенных в Москве обысков, любой удостоверяющий центр обязан установить личность получателя ЭЦП, но закон не регламентирует, каким образом это следует делать.

"По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи - реальный владелец паспорта или раздобывший копию документа мошенник", - отметил собеседник.

Сейчас силовикам предстоит проверить огромное количество ксерокопий паспортов и установить, обращался ли человек за получением электронной подписи. Как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП злоумышленники использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в последнее время владельцами тысяч фиктивных компаний все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом могут даже не догадываться.

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В Москве и Екатеринбурге обыскали компании, выдающие ЭЦП

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Теги: обыски, ЭЦП, Москва, Екатеринбург



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