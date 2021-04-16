16 Апреля 2021
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МИД РФ, Министерство иностранных дел (2014) | Фото:Накануне.RU

Посол Британии прибыла в МИД РФ

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Посол Британии Дебора Броннерт прибыла в здание Министерства иностранных дел на Смоленской площади в Москве.

От комментариев представителям СМИ она отказалась, сообщает "МК".

Ранее в МИД Великобритании сообщили, что Лондон поддерживает введенные в четверг президентом США Джо Байденом санкции в отношении России.

В британский МИД был вызван посол РФ в Лондоне Андрей Келин, где его обвинили во "враждебной линии поведения Москвы". Обсуждались, в частности, кибератаки на американскую компанию SolarWinds.

США считают СВР ответственной за кибератаки. Под санкции попали шесть российских технологических компаний, которые "оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб".

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Посол Британии прибыла в МИД РФ

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Теги: посол британии, мид рф



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