Большинство смертей в трудоспособном возрасте в России связано с курением и пьянством - Минздрав

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Несмотря на то, что борьба с COVID-19 остается самой актуальной задачей здравоохранения, в минувшем году российский Минздрав боролся и с другими напастями, по некоторым направлениям – весьма успешно, сообщил сегодня на итоговой коллегии министерства глава ведомства Михаил Мурашко.

Так, в 2020 году заболеваемость туберкулезом снизилась на 21,1% по сравнению с 2019 годом, а смертность от туберкулеза – на 10%. "Российская Федерация находится в числе первых стран, которые ВОЗ планирует исключить из перечня стран с высоким бременем туберкулеза", - цитирует Мурашко его заместитель Олег Салагай.

Охват антиретровирусной терапией при ВИЧ составил до 72 %.

Младенческая смертность достигла своего исторического минимума и по данным Росстата, составила 4,5 на 1000 родившихся живыми при плане – 4,9.

Национальными медицинскими центрами было проведено более 72 тыс. телемедицинских консультаций, что в два раза больше, чем годом ранее.

"Несмотря на то, что за последние годы мы существенно сократили потребление алкоголя и табака, мы все еще в числе стран с высокой распространенностью курения и пьянства, с которыми связано большинство смертей в трудоспособном возрасте", - отметил Мурашко.