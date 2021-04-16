16 Апреля 2021
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Общество Челябинская область
разлив реки, дорогу затопило, (2021) | Фото: нацпарк Зигальга

Южноуральских туристов просят отказаться от посещения нацпарка Зигальга из-за разлива реки

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Администрация нацпарка "Зигальга" призывает туристов отложить посещение национального парка. Паводковые воды затопили дорогу к поселку Тюлюк, передает корреспондент Накануне.RU.

"Обстановка на дороге в Тюлюк продолжает оставаться сложной – вода со льдом продолжает бежать бурным потоком. Проезд для легковых машин закрыт", - говорится в сообщении.

Ранее в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области сообщили, что в ночь на 15 апреля в связи с обильным таянием снежного покрова на дороге образовалось подтопление. Из-за таяния снега возможно повышение уровня подтопления.

разлив реки, дорогу затопило,(2021)|Фото: нацпарк Зигальга

В настоящий момент на дороге организовано дежурство ответственных лиц в целях мониторинга обстановки. Также на дороге дежурят сотрудники ГИБДД и работает МЧС.

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Южноуральских туристов просят отказаться от посещения нацпарка Зигальга из-за разлива реки

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Теги: Зигальга, река, подтопление, национальный парк, туризм,



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