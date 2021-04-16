Южноуральских туристов просят отказаться от посещения нацпарка Зигальга из-за разлива реки

Добавить источник в

Администрация нацпарка "Зигальга" призывает туристов отложить посещение национального парка. Паводковые воды затопили дорогу к поселку Тюлюк, передает корреспондент Накануне.RU.

"Обстановка на дороге в Тюлюк продолжает оставаться сложной – вода со льдом продолжает бежать бурным потоком. Проезд для легковых машин закрыт", - говорится в сообщении.

Ранее в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области сообщили, что в ночь на 15 апреля в связи с обильным таянием снежного покрова на дороге образовалось подтопление. Из-за таяния снега возможно повышение уровня подтопления.

В настоящий момент на дороге организовано дежурство ответственных лиц в целях мониторинга обстановки. Также на дороге дежурят сотрудники ГИБДД и работает МЧС.