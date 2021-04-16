На Украине "слуга народа" написал о "комике Зеленском"

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На Украине очередной курьез. Депутат парламентской фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин в личной переписке отправил ироническую запись обо всех украинских президентах бывшему представителю ЕС Бенедикту Херманну. Соответствующее фото смартфона депутата во время переписки опубликовало издание "Буквы".

Гурин писал: "Первый отдал ядерное оружие, второй создал олигархат, третий увлекся пчелами, четвертый был бандитом, пятым стал кондитер, шестой комик. На седьмого будут баллотироваться боксер, клоун, кондитер и кум Путина".

Так он описал всех предшествующих президентов и тех, кто будет бороться за пост следующего. Естественно, переписка велась по-русски. Подавляющее большинство украинских политиков говорят на мове только перед камерами.

Недавно в скандал попала еще одна "слуга народа" 26-летняя Анна Колесник. Когда в Раде главнокомандующий и глава генштаба ВСУ Руслан Хомчак докладывал о концентрации российских войск у границы, она отправила кому-то сообщение: "Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны". Позже она оправдывалась, что имела в виду лишь поездку на майские праздники.