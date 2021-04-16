В ОП РФ одобрили идею "гарантированного сертификата" для многодетных семей

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Координационный совет при Общественной палате (ОП) РФ по национальным проектам и народосбережению одобрил механизм гарантированного сертификата - своего рода модификацию идеи безусловного базового дохода. Об этом сообщается на сайте ОП РФ.

Цель - исключить ситуацию, когда многодетные семьи являются бедными.

Замсекретаря ОП РФ, председатель координационного совета Александр Галушка отмечает, что сертификат будет даваться на получение такой суммы, которой не хватает семье по данным ФНС. Он индивидуален и строго целевой, а потратить его может исключительно владелец и только на конкретные товары отечественного производства. Для контроля этого предполагается единый заказчик-поставщик. Это поддержит своего производителя и будто бы даже снизит инфляцию.

Для работы механизма такого гарантированного сертификата предлагается создать единую онлайн-платформу, что-то вроде интернет-магазина с доступом через портал госуслуг.

Решение принято по итогам мартовского заседания, посвященного решению демографических проблем. По нашему мнению, это социальная задача, которая к демографии отношения практически не имеет.