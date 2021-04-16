16 Апреля 2021
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Общество В России
Татьяна Голикова, деловой завтрак на ПМЭФ-2019 (2019) | Фото: forumspb.com

Голикова допустила скорое снятие COVID-ограничений

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Количество вакцинированных от коронавируса в России уже существенно превышает 8 млн человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, дальнейшее наращивание темпов вакцинации позволит задуматься о скором снятии ограничений.

"Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты", - цитирует Голикову "Интерфакс".

Ранее вирусологи спрогнозировали, что масочный режим могут отменить в России в конце весны. Кроме того, при сохранении нынешней динамики снижения заболеваемости COVID-19 летом могут быть отменены все ограничительные меры.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что отмена коронавирусных ограничений состоится к лету в случае, если люди не будут нарушать существующие санитарные правила.

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Голикова допустила скорое снятие COVID-ограничений

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Теги: татьяна голикова, коронавирус, COVID-ограничения



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