16 Апреля 2021
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Экономика В России Москва
пляж, отдых, Сочи (2020) | Фото: @linaserykh

Володин пригрозил "натравить" на российскую туриндустрию ФАС, если будут поднимать цены

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на ближайшем заседании совета ГД депутаты рассмотрят вопрос о росте цен на отдых внутри страны. Профильным комитетам будет предложено направить соответствующие материалы в ФАС и Минэкономиразвития "для принятия мер и выработки предложений о недопустимости роста цен на отдых".

Володин считает, что поднимать цены в условиях закрытых границ и увеличенного спроса нельзя.

"Необходимо сделать все, чтобы граждане нашей страны могли отдохнуть летом на Черном море, на Каспии и Балтике, на Камчатке и Кавказе, на Волге и Байкале, получив качественные услуги и, что важно, по доступной стоимости. Российская Федерация ограничила полеты в Турцию и Танзанию из-за вспышки заболеваемости COVID-19 в этих странах. Это необходимая мера - государство должно заботиться о здоровье своих граждан. Но как на это отреагировал туристический и гостиничный бизнес, перевозчики нашей страны? Как оказалось - повышением цен, причем для многих семей неподъемным", - пишет Володин в Telegram-канале.

"Это недопустимо. Мы уже сталкивались с этим, когда в первую волну заболеваемости производители лекарств и медизделий подняли стоимость жизненно необходимых товаров. Нам пришлось принять ряд законов и решений для защиты прав граждан", - напомнил спикер палаты.

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Володин пригрозил "натравить" на российскую туриндустрию ФАС, если будут поднимать цены

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Теги: вячеслав володин, фас, отдых в россии



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