На Украину прибыла первая партия вакцин Pfizer

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На Украину прибыли первые 117 тыс. доз вакцин от коронавируса корпорации Pfizer в рамках глобальной программы COVAX по предоставлению бедным странам вакцин.

Никакого лабораторного контроля не будет, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Препараты сразу начнут колоть старикам в домах престарелых.

Украинский Минздрав ранее заключил рамочный договор с Pfizer о поставках 10 млн доз, которые должны прибыть к лету.

Интересно, что в Моршине Львовской сегодня стартует эксперимент - уколы сделают 70% населения. Правда, колоть будут CoronaVac. При этом возникает вопрос склонения граждан к вакцинации, которая, согласно заявлению ОГА, является добровольной, но которую готовы делать лишь около 25% украинцев.

Ранее после вакцинации на Украине умерли три человека. В их числе брат бывшего главы СБУ.