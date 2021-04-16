16 Апреля 2021
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прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: Puzkarapuz.ru

На Украину прибыла первая партия вакцин Pfizer

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На Украину прибыли первые 117 тыс. доз вакцин от коронавируса корпорации Pfizer в рамках глобальной программы COVAX по предоставлению бедным странам вакцин.
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Никакого лабораторного контроля не будет, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Препараты сразу начнут колоть старикам в домах престарелых.

Украинский Минздрав ранее заключил рамочный договор с Pfizer о поставках 10 млн доз, которые должны прибыть к лету.

Интересно, что в Моршине Львовской сегодня стартует эксперимент - уколы сделают 70% населения. Правда, колоть будут CoronaVac. При этом возникает вопрос склонения граждан к вакцинации, которая, согласно заявлению ОГА, является добровольной, но которую готовы делать лишь около 25% украинцев.

Ранее после вакцинации на Украине умерли три человека. В их числе брат бывшего главы СБУ.

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На Украину прибыла первая партия вакцин Pfizer

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Теги: Украина, вакцина, вакцинация



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