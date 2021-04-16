База данных сторонников Навального оказалась в свободном доступе в сети

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База данных электронных адресов сторонников Алексея Навального оказалась в сети. Она была собрана на сайте "Свободу Навальному", где регистрировались пользователи, желающие принять участие в митинге в поддержку оппозиционера.

По данным директора ФБК (ФБК внесен в реестр иностранных агентов) Ивана Жданова, база подлинная.

"Это произошло сейчас, когда до конца кампании осталось 70 тыс. подписей и каждое согласие на митинг нам гораздо тяжелее собирать. Мы видим, что это база, которая используется нами для рассылки по электронным адресам", - цитирует Жданова РБК.

Сейчас команда сторонников Навального выясняет, как база оказалась в свободном доступе.