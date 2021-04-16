Тучинов назвал позором и унижением отвод украинских войск в Донбассе

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Бывший "и.о. президента Украины" Александр Турчинов назвал отвод украинских войск в Донбассе позорным и унизительным. Об этом сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

Турчинов возмутился позицией Владимира Зеленского, что наступать не нужно, так как будут большие потери. И обвинил его в прошлогоднем "перемирии", таком что, по мнению Турчинова, ВСУ понесли бóльшие потери, чем если бы понесли при захвате населенных пунктов. Он подозревает нынешние власти в сговоре с Кремлем. И укоряет Зеленского за бравурные заявления умереть, захватывая Крым, зная, что этого не будет.

"Неужели война с Россией завершилась в 2014 году?" - возмущается Турчинов.

В марте ситуация в Донбассе резко накалилась, Украина стянула большие силы и грозила наступать, но на прошлой неделе неожиданно стали звучать примирительные заявления, что Киев не хочет войны и наступать не планирует.