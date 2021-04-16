МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик США у берегов Камчатки

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Российский истребитель МиГ-31 сопроводил стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США вдоль юго-восточного побережья Камчатки, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что нарушения границы России допущено не было. После того, как иностранный самолет развернулся, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

Идентичный инцидент произошел 10 апреля: МиГ-31 был поднят в воздух для перехвата американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном.

В ноябре прошлого года российские военные перехватили самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Черным морем.