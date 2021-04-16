16 Апреля 2021
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Экономика Свердловская область
нейва банк, офис банка, нейва (2019) | Фото: banki-kazan.ru

Отзыв - не банкротство. Руководство Нейвы считает, что банк ликвиден

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Глава правления банка Нейва Константин Левушкин заверил клиентов, что банк на 100% ликвиден, передает корреспондент Накануне.RU.

"Все его основные активы это наличность в кассах и ценные бумаги-государственные облигации. Временная администрация проведет ревизию данных активов и их реализация будет осуществлять выплаты клиентам. Те, у кого вклады до 1,4 млн, получат свои деньги в течение 2 недель. Те же, у кого деньги сверх данной суммы, а также юридические лица и ИП также не останутся без средств, хотя и процедура возврата денег в таком случае усложняется.

"Банк 100% ликвиден. У нас на сегодня более 5 млрд руб - это облигации федерального займа, еще порядка 3 млрд это остатки в кассе", - заверил Левушкин. Он подчеркнул, что отзыв лицензии не равнозначен банкротству.

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Отзыв - не банкротство. Руководство Нейвы считает, что банк ликвиден

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