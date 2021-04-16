16 Апреля 2021
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Форма российской сборной на Олимпиаде в Токио. (2021) | Фото: instagram.com/zasport / ZASPORT

МОК одобрил "нейтральную" экипировку российских спортсменов на Олимпиаду в Токио

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Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил "нейтральную" экипировку российской сборной на Олимпиаду в Токио.

"Дизайн формы команды ROC (Russian Olympic Committee) на Олимпийские игры в Токио соответствует установленным и опубликованным положениям. Эти положения обеспечивают рамки для реализации международными федерациями на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио-2020 и зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине 2022 года. Они были распространены среди всех летних и зимних олимпийских международных федераций и отправлены в Международный паралимпийский комитет (IPC). Форма была утверждена на основании этого", - цитирует РИА Новости представителя МОК.

Напомним, сборная России уже вторую Олимпиаду подряд будет выступать под белым, нейтральным флагом Международного олимпийского комитета – из-за санкций, введенных в отношении нашей страны из-за допинговых нарушений.

Форма российской сборной на Олимпиаде в Токио. (2021)|Фото: instagram.com/zasport / ZASPORT

"Олимпийские атлеты из России" на этот раз могут использовать цвета триколора и даже слово "Россия", но только вместе с надписью "нейтральные атлеты".

Форма российской сборной на Олимпиаде в Токио. (2021)|Фото: ZASPORT / instagram.com/zasport

Как и на прошлую Олимпиаду, на Игры в Токио российских спортсменов одевает ZASPORT.

Сама по себе спортивная экипировка получилась тоже максимально нейтральной, без "характера", хотя триколор и правда хорошо читается в геометричных формах футболок и толстовок. Для выхода на открытии и закрытии Игр мужчинам приготовили темно-синий классический костюм, женщинам – красный брючный костюм с "японским акцентом" в виде оби – пояса кимоно, традиционной женской японской одежды.

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МОК одобрил "нейтральную" экипировку российских спортсменов на Олимпиаду в Токио

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Теги: мок, олимпиада в токио, экипировка, форма, сборная россии, zasport



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