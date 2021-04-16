В Екатеринбурге будут брать деньги за вход в Шарташский лесопарк

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В Екатеринбурге через 10 лет будут брать плату за вход в Шарташский лесопарк. Соответствующее постановление правительства Свердловской области уже подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Как передает корреспондент Накануне.RU, документ опубликован на региональном портале правовой информации. В нем Куйвашев установил размер платы для физических лиц за посещение особо охраняемых природных территорий областного значения. Речь идет о природных парках "Оленьи ручьи", "Бажовские места" и "Река Чусовая", а также государственном заказнике "Режевской" и Шарташском лесопарке.

Так, чтобы попасть в "Оленьи ручьи", надо будет заплатить 2,7% от установленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. За "Бажовские места" придется отдать 1,3%, "Река Чусовая" обойдется в 1,5%, "Режевской" - в 1%. Данные расценки будут действовать со дня опубликования постановления.

Вход в Шарташский лесопарк, который сейчас является бесплатным, оценили в 0,5% величины прожиточного минимума. Согласно документу, это нововведение вступит в силу 1 января 2031 года.

Прошлым летом сообщалось, что благоустройство Шарташского лесопарка в Екатеринбурге идет по графику.