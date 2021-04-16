УФАС проверит рекламный баннер с предложением работать курьером за 100 тысяч рублей в Челябинске

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УФАС проверит правомерность информации на рекламном баннере с предложением о работе курьером за 100 тысяч рублей в неделю в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В УФАС информация поступила из прокуратуры Металлургического района города.

Баннер размещен на улице Шоссе Металлургов. На рекламной конструкции опубликован слоган "Работа курьером в неделю от 100 тыс. рублей", QR-код и ссылка на сайт.

"На указанной интернет-площадке размещена информация об уголовной ответственности за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также истории граждан, связанных с реализацией наркотических средств", - рассказали в пресс-службе ведомства.