"Санкционная война". Глава правления "Нейвы" объяснил отзыв лицензии

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Председатель правления банка "Нейва" Константин Левушкин высказался о причине отзыва лицензии, передает корреспондент Накануне.RU.

"Причина банальна. Это валютообменные операции. Сегодня в текущей геополитической ситуации, как оказалось, продавать доллары США неправильно. Наша вина в том, что мы вовремя не прочуяли эту смену настроения регулятора. Мы начали подозревать шестым чувством это вчера, когда объявили санкции со стороны США на суверенный долг Российской Федерации. Очевидно, что граждане, покупающие доллары США, по сути, покупающие обязательства другого государства, это неправильно. Здесь нас расстраивает то, что регулятор без объявления войны, без объяснения причин нам сегодня отозвал лицензию. Мы действительно долгое время торговали валютой в больших объемах, долгие годы это была обычная деятельность, на которой наши клиенты зарабатывали деньги. Я всем приношу извинения от лица руководства банка. Мы всех клиентов, конечно, таким образом подвели", - сказал он.

Напомним, лицензия банка "Нейва" отозвана с сегодняшнего дня, 16 апреля. Кроме этого, аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Как говорится в сообщении регулятора, банк "Нейва" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. По величине активов кредитная организация занимала 188-е место в банковской системе РФ.