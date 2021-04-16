На Пушкину подали в суд за клевету

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Руководитель общественной организации "Общественный уполномоченный по защите семьи" Ольга Баранец подала исковое заявление в суд на депутата Госдумы Оксану Пушкину. Об этом говорится на сайте организации.

Причиной для иска стала публикация Пушкиной в телеграм-канале в июле прошлого года с оскорбительными и клеветническими, по мнению Баранец, высказываниями. Пушкина назвала ее "неуполномоченной", считающей себя Наполеоном. Она будто бы "выступает за физические наказания детей", "против вакцинации", "борется с книгами", "не знает ни русского языка, ни российских законов". Также Пушкина резко раскритиковала ее позицию в защиту семьи, против продвижения содомии, феминизма.

Баранец просит признать недостоверными и порочащими ее честь и достоинство утверждения Пушкиной о том, что она выступает за физические наказания детей и т.д. А также обязать ее удалить соответствующие фразы из публикации, опубликовать опровержение и решения суда. Кроме того, Баранец просит взыскать с Пушкиной 1 млн рублей за моральный ущерб. Она считает, что Пушкина заработала достаточно денег, чтобы эта сумма не представляла для нее большой ценности.

"Миллионом больше, миллионом меньше... Скорее всего, Оксана Пушкина и не заметит этого. Все деньги, которые нам заплатит Оксана Пушкина, будут направлены на создание мобильного приложения для объединения родителей, которые потом, собственно говоря, и будут бороться со всякими пушкиными и крашенниниковыми", - написала Баранец.

Пушкина известна очень неприязненными высказываниями о консервативной общественности, которая препятствует продвижению ювенальных и т.п. технологий в России. Так, в прошлом году она заявила, что против продвижения содомии выступает "консервативная плесень". И это все будто бы из-за сталинских лагерей.