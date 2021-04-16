В Петербурге пятые сутки не могут потушить пожар в "Невской мануфактуре"

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Пожарные Санкт-Петербурга пятые сутки не могут потушить возгорание в здании фабрики "Невская мануфактура".

В МЧС пояснили, что работы осложняются завалами, которые в высоту достигают второго этажа. Они образовались из-за обрушения конструкций, для их разбора и тушения необходимо использование тяжелой техники, но сейчас это невозможно из-за опасности обрушения.

На данный момент решено продолжить работы по проливке до полной ликвидации тления, пишет Regnum.

Напомним, пожар на "Невской мануфактуре" произошел 12 апреля. Ему присвоили самый высокий ранг сложности — пятый. Сильный ветер моментально разнес огонь по всему зданию, обвалилась кровля. Огонь распространился на 10 тыс. кв. м. К тушению привлекли более 350 человек, а также 73 единицы техники, в том числе вертолеты МЧС и Минобороны, которые сбросили более 240 т воды.

По данным СКР, в огне погиб один пожарный, еще двое пострадали. Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества сотрудников федеральной противопожарной службы, участвовавших в тушении пожара

Ранее суд арестовал генерального директора "Невской мануфактуры" Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича.