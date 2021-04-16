Восемь человек погибли в результате нападения на склад в Индианаполисе

Добавить источник в

По меньшей мере восемь человек погибли в результате стрельбы, которую неизвестный открыл на складе логистической компании FedEx в Индианаполисе (штат Индиана, США).

Также власти сообщили о множестве раненых, которые госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Полиция заявила, что стрелок, напавший на склад, покончил с собой, и "в настоящее время нет активной угрозы для общества", передает CNN. Пока не сообщается, был ли стрелок одиночкой или действовал с сообщниками.