16 Апреля 2021
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Происшествия За рубежом
Калифорния, США, стрельба, (2015) | Фото:

Восемь человек погибли в результате нападения на склад в Индианаполисе

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По меньшей мере восемь человек погибли в результате стрельбы, которую неизвестный открыл на складе логистической компании FedEx в Индианаполисе (штат Индиана, США).

Также власти сообщили о множестве раненых, которые госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Полиция заявила, что стрелок, напавший на склад, покончил с собой, и "в настоящее время нет активной угрозы для общества", передает CNN. Пока не сообщается, был ли стрелок одиночкой или действовал с сообщниками.

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Восемь человек погибли в результате нападения на склад в Индианаполисе

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Теги: шутинг, индианаполис, склад, нападение, жертвы



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Ранее 16.04.2021 08:54 Мск В американском Индианаполисе неизвестный напал на склад FedEx: есть жертвы и пострадавшие

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