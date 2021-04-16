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Общество Свердловская область
ДК Химмаш, ул. Грибоедова, 13 (2018) | Фото: Накануне.RU

"На 100% сноситься не будет": ДК "Химмаш" переходит в собственность Екатеринбурга

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Вопрос с возвращением ДК "Химмаш" в собственность Екатеринбурга решен. Об этом заявил глава Чкаловского района уральской столицы Евгений Шипицын.

Напомним, что мэрия Екатеринбурга и собственник ДК несколько лет никак не могли договориться о передаче здания городу.

Как рассказал Шипицын в эфире телеканала ОТВ, по указанию главы города Алексея Орлова в качестве альтернативы собственнику были предложены другие земельные участки. В итоге удалось найти устраивающее всех решение.

"Сейчас ДК "Химмаш" на 100% сноситься не будет. По плану, сначала этот объект будет передан в областную собственность, а затем и в муниципальную для использования по его прямому назначению - как культурно-досуговое учреждение. Здесь будут работать кружки и спортивные секции, проходить значимые для жителей района мероприятия. Хотя, конечно же, необходимо будет произвести ремонт кровли и самих помещений", - отметил Евгений Шипицын.

ДК Химмаш(2019)|Фото:

Что касается бассейна "Кристалл", по словам главы района, власти также пошли навстречу этому собственнику и предоставили альтернативный участок для ведения хозяйственной деятельности.

"Поэтому бассейн перепрофилироваться не будет, а уже предоставлен, как и было ранее, в распоряжение ДЮСШ "Кристалл", - добавил Шипицын.

Также он уточнил, что технического переоснащения бассейн не требует, но в дальнейшем здесь будет отремонтирована кровля и заменены окна.

Как сообщало Накануне.RU, жители Екатеринбурга не раз проводили акции в защиту дворца культуры "Химмаш".

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"На 100% сноситься не будет": ДК "Химмаш" переходит в собственность Екатеринбурга

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Теги: ДК Химмаш, Шипицын, Екатеринбург



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