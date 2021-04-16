В Новом Порту отметили юбилейный День оленевода

16 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Почему остановился прогресс?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ямало-Ненецкий АО
(2021) | Фото: Газпром нефть

В Новом Порту отметили юбилейный День оленевода

Добавить источник в

В селе Новый порт прошел главный праздник тундровиков. Участие в слете оленеводов и охотников приняли около тысячи жителей Мыскаменской и Ноповортовской тундры. 

День оленевода начался с традиционного парада спортсменов и участников творческих конкурсов. На главной площади села проходили соревнования по национальным видам спорта. Участники метали тынзян на хорей, выполняли тройные прыжки и прыжки через нарты, состязались за звание лучшего в перетягивании палки, национальной борьбе. 

(2021)|Фото: Газпром нефть

На центральной площади проходили конкурсы на лучший национальный костюм и национальное блюдо. Участники состязались и в необычном искусстве вплетения накосников в косы. Собрали зрителей и такие творческие конкурсы, как "Мелодии Севера" и "На все руки мастерица". Для всех желающих ненецкие женщины проводили мастер-классы по изготовлению национальных амулетов, сувениров их меха нерпы, кукол и украшений. 

День оленевода состоялся в Новом Порту в пятый раз при поддержке "Газпромнефть-Ямала" и программы социальных инвестиций "Родные города". В 2016 году нефтяники возродили его после почти тридцатилетнего перерыва. 

(2021)|Фото: Газпром нефть

"День оленевода для тундровиков – настоящий праздник, когда гости знакомятся с жизнью и бытом коренного населения, его традициями и обычаями.  Мы постарались сделать юбилейное торжество в Новом Порту интересным и насыщенным", - рассказал Накануне.RU директор по организационным вопросам "Газпромнефть–Ямала" Евгений Захаров

Наиболее зрелищным этапом стали гонки на оленьих упряжках. Обладателя самых быстрых оленей Геннадия Яптика наградили снегоходом YAMAHA. Победительница гонки среди женщин Зоя Сэротэтто получила "Буран". 

(2021)|Фото: Газпром нефть

Первое место в национальной борьбе и снегоход "Буран" заслужил Вадим Худи. Участники, занявшие призовые места в других номинациях, также стали обладателями ценных подарков от нефтяников – двигателей для "Бурана", бензиновых генераторов, бензопил и резиновых лодок – все это необходимо в тундре. 

На вечернем концерте выступили творческие коллективы Ямальского района и салехардские певицы – Снежана Хороля и Елена Лаптандер, а также московский гость – Прохор Шаляпин. Завершился праздник грандиозным файер-шоу и салютом. 

(2021)|Фото: Газпром нефть

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Новом Порту отметили юбилейный День оленевода

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Газпром нефть, день оленевода



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети