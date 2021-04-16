В Новом Порту отметили юбилейный День оленевода

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В селе Новый порт прошел главный праздник тундровиков. Участие в слете оленеводов и охотников приняли около тысячи жителей Мыскаменской и Ноповортовской тундры.

День оленевода начался с традиционного парада спортсменов и участников творческих конкурсов. На главной площади села проходили соревнования по национальным видам спорта. Участники метали тынзян на хорей, выполняли тройные прыжки и прыжки через нарты, состязались за звание лучшего в перетягивании палки, национальной борьбе.

На центральной площади проходили конкурсы на лучший национальный костюм и национальное блюдо. Участники состязались и в необычном искусстве вплетения накосников в косы. Собрали зрителей и такие творческие конкурсы, как "Мелодии Севера" и "На все руки мастерица". Для всех желающих ненецкие женщины проводили мастер-классы по изготовлению национальных амулетов, сувениров их меха нерпы, кукол и украшений.

День оленевода состоялся в Новом Порту в пятый раз при поддержке "Газпромнефть-Ямала" и программы социальных инвестиций "Родные города". В 2016 году нефтяники возродили его после почти тридцатилетнего перерыва.

"День оленевода для тундровиков – настоящий праздник, когда гости знакомятся с жизнью и бытом коренного населения, его традициями и обычаями. Мы постарались сделать юбилейное торжество в Новом Порту интересным и насыщенным", - рассказал Накануне.RU директор по организационным вопросам "Газпромнефть–Ямала" Евгений Захаров.

Наиболее зрелищным этапом стали гонки на оленьих упряжках. Обладателя самых быстрых оленей Геннадия Яптика наградили снегоходом YAMAHA. Победительница гонки среди женщин Зоя Сэротэтто получила "Буран".

Первое место в национальной борьбе и снегоход "Буран" заслужил Вадим Худи. Участники, занявшие призовые места в других номинациях, также стали обладателями ценных подарков от нефтяников – двигателей для "Бурана", бензиновых генераторов, бензопил и резиновых лодок – все это необходимо в тундре.

На вечернем концерте выступили творческие коллективы Ямальского района и салехардские певицы – Снежана Хороля и Елена Лаптандер, а также московский гость – Прохор Шаляпин. Завершился праздник грандиозным файер-шоу и салютом.