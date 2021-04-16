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Экономика В России Москва
Эльвира Набиуллина (2020) | Фото: Накануне.RU

ЦБ отозвал лицензии еще у двух банков – "Нордеа банка" и "Интерпромбанка"

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Банк России утром в пятницу, 16 апреля, не остановился на отзыве лицензии у уральского банка "Нейва" и отозвал аналогичное разрешение еще у двух банков: "Нордеа банка" (Москва, 141-е место в банковской системе РФ по размеру активов) и "Интерпромбанка" (Москва, 151-е место).

У "Нордеа банка", впрочем, лицензия отозвана на основании собственного ходатайства кредитной организации: в связи с решением акционеров о добровольной ликвидации (банк уходит из России).

"Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. В АО "Нордеа Банк" будет назначена ликвидационная комиссия", - говорится в сообщении регулятора.

У "Интерпромбанка" основания для отзыва более печальные: банку вменяется занижение величины резервов на возможные потери по ссудной задолженности, сделки с непрофильными активами "в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения", а также нарушение федеральных законов.

"Регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков", - отметили в ЦБ.

Регулятор сообщает, что "подавляющую часть кредитного портфеля банка составляли проблемные ссуды".

"Снижение качества кредитного портфеля, а также вовлеченность банка в ряд судебных разбирательств повлекли значительные финансовые потери, в том числе в связи с необходимостью формирования значительного объема резервов на возможные потери. На фоне ухудшения качества кредитного портфеля "Интерпромбанк" провел схемные сделки с непрофильными активами для камуфлирования реальной величины принимаемых рисков и завышения величины капитала", - заключили в ЦБ. По итогам 2020 года банком получен убыток 3,9 млрд рублей, что составляло 57% от величины его капитала.

Оба банка были участниками системы страхования вкладов.

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ЦБ отозвал лицензии еще у двух банков – "Нордеа банка" и "Интерпромбанка"

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Теги: нордеа банк, интерпромбанк, отзыв лицензии, банк россии



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