16 Апреля 2021
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Экономика В России
пасхальные яйца (2007) | Фото: Накануне.ru

В Минпромторге объяснили рост цен на яйца Пасхой

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Цены на яйца в России растут в преддверии православной Пасхи, заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов.

"Это традиционное время всплеска цен. Но за этим внимательно следят", - цитирует его РИА Новости. По словам Кузнецова, в мае увеличится производство, а спрос спадет.

Как сообщалось, в России могут ввести государственное регулирование розничных цен на мясо птицы и куриные яйца. За последние два месяца в большинстве регионов страны эта продукция подорожала более чем на 10%. При этом ранее производители, входящие в союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на яйца и мясо птицы.

В начале апреля ФАС сообщала о внеплановых проверках у крупнейших производителей куриных яиц и мяса птицы. Также служба обещала провести анализ ценообразования и определения розничных цен на куриные яйца у крупнейших торговых сетей.

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В Минпромторге объяснили рост цен на яйца Пасхой

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Теги: яйца, пасха, цены на яйца



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