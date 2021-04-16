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Политика Пермский край
(2006) | Фото: wgeo.ru

В Прикамье депутаты заксобрания утвердили появление нового округа

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Депутаты заксобрания Прикамья утвердили создание в крае Большесосновского мунициального округа, сообщили Накануне.RU в парламенте.

В его состав вошли Большесосновское, Кленовское, Левинское, Петропавловское, Тойкинское, Черновское, Полозовское сельское поселения. По мнению инициатора документа, Земского Собрания Большесосновского района, объединение позволит упростить систему местного самоуправления и обеспечить эффективное решение наиболее значимых задач.

После завершения процесса объединения территорий Большесосновского района в Прикамье будет насчитываться 25 городских и 19 муниципальных округов и один район – Пермский, в состав которого входит 17 сельских поселений.

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В Прикамье депутаты заксобрания утвердили появление нового округа

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Теги: Большесосновский округ, Заксобрание Прикамья, объединение



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