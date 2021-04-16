16 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область
(2021) | Фото: Накануне.RU

"И что теперь? Нас побьют?" К "осажденному" банку "Нейва" приехали наряды Росгвардии

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К зданию банка "Нейва", около которого с утра собрались клиенты, встревоженные отзывом лицензии, приехали вооруженные наряды Росгвардии - две машины. Силовики вошли в здание банка, пока никаких действий они не предпринимают, передает корреспондент Накануне.RU. Спустя некоторое время подъехал третий наряд.

Клиенты раздражены отсутствием информации - представители банка пока не выходят с ними на контакт. Мужчина, работающий в швейном бизнесе, сетует, что его счета оказались блокированы, и хотя предприятие продолжает работать, оно не может вести финансовую деятельность - оплачивать аренду, выдавать заработную плату, вести расчеты с контрагентами.

Женщина-бухгалтер крупной холдинговой компании посетовала, что от банка нет никакой информации - как обратиться в Агентство по страхованию вкладов, какой будет порядок разморозки счетов. Все клиенты недовольны внезапностью возникшей проблемы.

Появление вооруженных силовиков они восприняли с печальным сарказмом. "И что теперь? Нас побьют?" - возмутилась женщина.

(2021)|Фото: Накануне.RU

В банке объявили, что через полчаса к клиентам выйдет представитель временной администрации и все пояснит. Однако полчаса назад людям также пообещали дать комментарий через 30 минут. Многие клиенты стоят на крыльце с 10 часов.

Напомним, утром стало известно, что банк "Нейва" потерял лицензию Центробанка. Причиной, по словам регулятора, стало то, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

"Регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводилось ограничение на осуществление отдельных банковских операций. Банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банком "Нейва" в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам", - заявили в ЦБ.

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"И что теперь? Нас побьют?" К "осажденному" банку "Нейва" приехали наряды Росгвардии

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Теги: банк нейва, лицензия, росгвардия



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