16 Апреля 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале главу поселения будут судить за присвоение 630 тысяч рублей

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В Челябинской области главу Багарякского сельского поселения будут судить по обвинению в присвоении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2018-2019 гг. обвиняемый заключал фиктивные договоры с директором коммерческой организации на производство грейдирования автомобильных дорог и уборку снега. Работы не выполнялись, но глава подписывал акты приема работ и переводил средства бюджета в коммерческую организацию, директор которой передавал деньги главе.

Ущерб превысил 630 тысяч рублей.

Директор коммерческой организации обвиняется в пособничестве в присвоении.

Оба вину признали в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд.

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На Южном Урале главу поселения будут судить за присвоение 630 тысяч рублей

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Теги: глава, присвоение, уголовное дело, суд,



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