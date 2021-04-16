16 Апреля 2021
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Общество В России
тест на коронавирус, COVID TESTING (2020) | Фото: Накануне.RU

Прибывших из Турции и Танзании россиян предложили дважды тестировать на СOVID-19

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Роспотребнадзор предложил обязать россиян, прибывающих до 1 мая 2021 года из Турции и Танзании в Россию, в течение пяти дней сдать второй тест ПЦР на COVID-19. Инициатива опубликована на официальном портале правовой информации.

Результаты тестов туристы должны будут предоставить на портале госуслуг. Для экипажей самолетов, осуществляющих авиаперевозки по этим направлениям, сдача тестов не будет обязательной.

В Турции по линии туроператоров находятся около 50 тыс. российских туристов, в Танзании — около 4 тыс. Также в этих странах, по данным Ростуризма, отдыхают еще около 50 тыс. самостоятельных отечественных туристов.

Все организованные туристы должны планово вернуться домой по окончании отдыха. Росавиация заявляла, что эвакуация российских туристов из Турции и Танзании проводиться не будет. В ряде случаях возможно изменение дат обратного вылета на более ранние сроки. Также в плановом порядке вернутся туристы, которые отдыхают в Турции самостоятельно.

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Прибывших из Турции и Танзании россиян предложили дважды тестировать на СOVID-19

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Теги: турция, танзания, туристы, россияне



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