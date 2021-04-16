16 Апреля 2021
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Экономика В России
Ил-96-400, ОАК, стенд, МАКС-2017 (2017) | Фото: nakanune.ru

Удлиненная версия Ил-96 не пойдет в серию - СМИ

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Пока Владимир Путин хлопочет о двигателях для удлиненной версии Ил-96, сам производитель – Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) – заявляет об отсутствии планов по серийному производству Ил-96-400: нет спроса. По данным "Ведомостей", несколько экземпляров будут поставлены государственным заказчикам, но пока (и, скорее всего, навсегда) этим история и ограничится.

 "От авиакомпаний заказа нет, а с учетом COVID-19 и простоя дальнемагистральных самолетов по всему миру серийного производства Ил-96-400М пока не планируется", - цитирует издание представителя аппарата вице-премьера Юрия Борисова.

В 2019 году производители и власти говорили о планах поставить авиакомпаниям шесть машин. Тогда же сообщалось, что в процессе создания модель подорожала процентов на 20, что сделало ее далеко не самой выгодной по отношению к одноклассным самолетам Boeing и Airbus, а более вместительные самолеты эти две корпорации уже снимают с производства – практика показала, что сейчас они уже не могут быть выгодными.

Напомним, на этой неделе стало известно об очередном переносе сроков серийного производства среднемагистрального МС-21. Сейчас называется 2022 год, но уже очевидно, что у проекта слишком много неразрешенных проблем. Учитывая ситуацию на авиационном рынке в связи с пандемией, а также многочисленные санкции в отношении российских производителей, можно запросто предположить, что сроки будут еще корректироваться, как это было не раз.

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Удлиненная версия Ил-96 не пойдет в серию - СМИ

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Теги: ил-96-400, серийное производство, мс-21



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