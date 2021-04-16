16 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге с мефедроном задержан бывший сотрудник "Города без наркотиков"

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Сотрудники свердловского УФСБ задержали участника наркогруппировки.

Как сообщил Накануне.RU собственный источник в правоохранительных органах, злоумышленники создали на платформе Hydra интернет-магазин, распространяющий наркотические средства на территории Свердловской области.

У задержанного участника ОПГ было обнаружено и изъято наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон) общей массой 0,955 кг.

наркотики, мефедрон(2021)|Фото: источник в правоохранительных органах

По данным источника, задержанный в прошлом являлся сотрудником екатеринбургского фонда "Город без наркотиков". В рамках оперативного сопровождения расследования уголовного дела силовики устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности, а также остальных участников наркогруппировки.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году в Екатеринбурге был задержан 22-летний курьер сервиса по доставке еды, оказавшийся "закладчиком".

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В Екатеринбурге с мефедроном задержан бывший сотрудник "Города без наркотиков"

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Теги: наркотики, группировка, задержание, Екатеринбург



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