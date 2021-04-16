Россия сократила вложения американские гособлигации

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Россия сократила вложения в американские государственные ценные бумаги, хотя в конце прошлого года доля в госдолге США наращивалась.

По данным Минфина США, в январе вложения России оценивались в $6,145 млрд, в феврале - $5,756 млрд, передает ТАСС.

Доля долгосрочных облигаций сократилась почти в девять раз и составляет сейчас только $306 млн, а вот краткосрочные активы выросли с $3,4 млрд до $5,45 млрд.

По сравнению с мартом 2020 года инвестиции России в американские ценные бумаги увеличились в полтора раза – весной цифра составляла $3,85. Но при этом цифра несравнимо меньше показателей 2013 года – тогда пик вложений составил $164,3 млрд. В 2014-м году Россия начала вывод резервов из американских гособлигаций.

Крупнейшим держателем госбумаг США в январе осталась Япония с показателем $1,25 трлн. Второе место с $1,1 трлн занимает лидировавший продолжительное время Китай.

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