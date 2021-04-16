16 Апреля 2021
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Политика За рубежом
Байден, выборы президента США 2020 (2020) | Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Байден не смог выговорить фамилию Путина

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Президент США Джо Байден в своей речи об отношениях Вашингтона и Москвы оговорился, произнося фамилию российского лидера Владимира Путина.

"Я также ясно дал понять президенту Клутину", — сказал глава Белого дома. После этого он сразу исправил допущенную ошибку.

Отметим, 78-летний Байден является самым старым президентом в истории США. Во время предвыборной кампании его команда опубликовала краткое содержание медкарты кандидата, чтобы показать отсутствие серьезных болезней и противопоказаний.

В декабре 2018 года во время выступления Джо Байдена в Мизуле ведущий Брюс Фейлер назвал его "машиной ляпов". Бывший вице-президент тогда согласился с этим определением, сообщает Regnum.

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Байден не смог выговорить фамилию Путина

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Теги: джо байден, путин



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