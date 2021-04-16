Комфортный сон - Какой беспружинный матрас выбрать

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Короновариусная инфекция, вернее, ее последствия и как с ними бороться - вопрос для многих переболевших россиян не праздный. Нарушение сна - один из частых вопросов. Создать комфортные условия для ночного отдыха помогает правильный выбор матрасов.

Матрасы без пружин уже более 20 лет присутствуют в каталогах магазинов и зачастую в рейтинге самых продаваемых моделей они стоят выше пружинных. Но разобраться — какие бывают беспружинные матрацы и в каком случае они незаменимы, потребителю бывает не просто. В попытке разобраться поможет информация из публикации с сайта expert.ru.

Типы матрасов без пружин

В беспружинных спальных поверхностях вместо металлических конструкций используют натуральные и искусственные материалы. К первой группе относят кокосовую койру, войлок, латекс, шерсть, ко второй — пенополиуретан, холлофайбер, меморикс и др.

Типы матрасов: монолитные. В основе лежит цельный блок наполнителя. Чаще всего для этих целей используют кокосовую койру, пенополиуретан. Они полноценно заменяют пружинный блок, поскольку хорошо держат форму; слоеные. В таких моделях производители используют сразу несколько наполнителей. В основном к монолитам из предыдущего пункта добавляют материалы, которые придают новые свойства и нужный уровень жесткости. Например, меморикс дает эффект «памяти», латекс — смягчает поверхность, делает ее приятной для тела, холлофайбер — заменяет кокос, чем снижает стоимость изделия.

Слева — пена с массажной поверхностью сочетается с кокосовой прослойкой и пенополиуретаном. Справа — монолит из пенополиуретана

У монолитных обе поверхности одинаковой жесткости, у слоеных они могут различаться по комфорту и степени упругости.

Достоинства беспружинных матрасов

Как и варианты на независимых пружинных блоках, модели без пружин при правильно подобранной жесткости дают хороший ортопедический эффект.

Среди преимуществ выделяют: бесшумность. Отсутствие металлических элементов исключает появление звуков при длительной эксплуатации; небольшой вес. Матрасы из пен и волокон легче пружинных вариантов, поэтому их можно без усилий перевернуть, перенести в другую комнату; долговечность. В изделии нечему ломаться. При правильной эксплуатации срок службы, например, латексного матраца составит не менее 10 лет; цена. Стоимость зависит от наполнителей и высоты. В коллекции любой фабрики России можно найти недорогие модели без металлического блока.

Кому подойдут только беспружинные варианты: малышам до 3 лет. Веса ребенка в этом возрасте не хватит для проявления ортопедических свойств пружин, поэтому при выборе матраса можно сэкономить и взять изделие без спиралей; людям, которые предпочитают для сна низкие кровати. В продаже можно найти тонкие варианты, чего невозможно сделать в случае с изделиями из стальных витков.

Если вы сомневаетесь, что выбранная модель подойдет вам, перед тем, как ее купить и оформить доставку, советуем проконсультироваться со специалистом интернет-магазина или протестировать товар в салоне.