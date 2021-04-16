Сталин вошел в десятку идеальных политиков на Украине

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В десятку идеальных политиков на Украине вошел Иосиф Сталин. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского агентства Fama.

Респондентам предложили назвать исторических личностей, которые наиболее соответствуют образу идеального политика. Первое место занял Богдан Хмельницкий, что боле чем показательно в условиях правящего антироссийского режима. На втором месте поэт Тарас Шевченко. На пятом месте Иосиф Сталин. Также в десятке Петр Первый и Ярослав Мудрый.

В десятку попали два националиста: Михаил Грушевский и Тарас Черновол, а также два символа современных нацистов: Иван Мазепа и Степан Бандера. Неожиданно в списке оказалась Ангела Меркель.

По регионам большие различия. На Западе в основном называли нацистов и их идейных предшественников "умеренных" националистов. А 5% даже назвали Джо Байдена, видимо, за оскорбления президента России. В областях исторической Новороссии лидируют Хмельницкий и Сталин. Также упоминают Леонида Брежнева и Леонида Кучму - последнего, вероятно, за относительно нормальные отношения с Россией.

Примечательно, что ни в одном регионе ни один политик не набрал серьезного числа голосов. Максимальный показатель - на Западе у Черновола - всего 16%. Остальные политики едва преодолели 10%, а большинство имеют "рейтинг" порядка 5%. Что говорит об отсутствии единых взглядов на историю и объединяющих фигур. К слову, почти половина опрошенных вообще не смогли назвать идеальных политиков.

При анализе ответов по возрастам неожиданностью стало то, что во всех возрастных группах наиболее популярен Богдан Хмельницкий . Молодежь чуть чаще упоминает предателя Мазепу. Сталина - самые пожилые. Но отличия по возрастам и сами "рейтинги" столь малы (около 5%), что сделать какие-либо выводы мешает хотя бы погрешность опроса.

Из современных политиков образу идеального чаще всего соответствуют в сознании украинцев Петр Порошенко (17%), Владимир Зеленский (15%), Юрий Бойко (11%), Юлия Тимошенко (8%). Прочие имеют рейтинг не более 5%. Можно заметить, что популярность Порошенко даже выше, чем Зеленского. Это связано, скорее всего, с тем, что Порошенко занимает более последовательную позицию, и на Западе имеет очень устойчивый электорат. Там его назвали идеальным 28%. У Зеленского нигде нет такой поддержки. На Востоке у него всего 21%. Порошенко опережает Зеленского даже в Центре. Правда, Зеленский сильно опережает Порошенко среди молодежи до 30 лет - 38% против 18%. Вероятно, из-за актерского прошлого и активности в соцсетях. Однако уже в группе 31-45 лет Порошенко опережает Зеленского.

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