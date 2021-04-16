"Банк был классный, потому и закрыли". Уральцы возмущены отзывом лицензии у "Нейвы"

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Жители Екатеринбурга расстроились из-за отзыва лицензии у местного банка "Нейва". Как отмечают уральцы, кредитная организация была популярна из-за выгодного курса обмена валют.

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Напомним, сегодня, 16 апреля, Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у екатеринбургского банка "Нейва". Также у него аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

По величине активов организация занимала 188-е место в банковской системе РФ. Как говорится в сообщении регулятора, "Нейва" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

Екатеринбуржцы в соцсетях называют случившееся "большой неожиданностью".

"Был банк с самым выгодным курсом обмена валют. К сожалению, у меня там были счета, сейчас придется побегать, чтобы все вернуть", "Там реально раньше был лучший курс по продаже доллара. Очень жаль", - пишут жители города.

Некоторые полагают, что именно по этой причине банк и потерял лицензию.

"Поэтому и прикрыли лавочку. Здоровая конкуренция в нашей стране не приветствуется, сразу на дверь указывают тому, кто хоть что-то для людей делает", "Все пишут, что банк был классный. Потому и закрыли", "Зачем всем банкам делать выгодные условия для людей? Закроем-ка мы банк, который так делать стал", - негодуют клиенты.

Выплаты вкладчикам будет проводить госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов". Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных связей АСВ, по данным отчетности банка "Нейва" на 1 марта 2021 года размер страховой ответственности Агентства предварительно оценивается в 5,6 млрд рублей.

АСВ начнет выплаты не позднее 30 апреля 2021 года. До этого срока будет опубликовано официальное сообщение о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения. Для оперативного приема заявлений вкладчиков и ускорения выплат Агентство будет использовать банки-агенты, которых отберут на конкурсной основе не позднее 22 апреля.

"Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года", - уточнили в АСВ.

Стоит отметить, что на сайте "Финансовая культура" есть подробная инструкция на случай, если у банка оказалась отозвана лицензия.

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