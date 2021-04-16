Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" при вакцинации животных

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Российская вакцина от коронавируса нового типа "Спутник V" способна эффективно защищать не только людей, но и животных, заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

В беседе с РИА Новости он напомнил, что доклинические испытания препарата проводились на животных, и он показал свою эффективность. При этом Гинцбург подчеркнул, что вакцина, разработанная специально для животных, дешевле "Спутника V" и "тоже работает".

Напомним, о том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса для животных, сообщалось в конце марта. Разработчиком выступил подведомственный Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных".

Препарат назвали "Карнивак-Ков". Отмечалось, что у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявляла, что в России и в других странах не зафиксированы случаи передачи коронавируса от животных к человеку.

При этом, по ее словам, случаи передачи вируса от человека к животному — например, в зоопарках и на фермах — были зафиксированы. Так, в Санкт-Петербурге отмечен случай передачи коронавируса к кошке от хозяина, пишет Regnum.