Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" при вакцинации животных

16 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Почему остановился прогресс?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество
Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2021) | Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" при вакцинации животных

Добавить источник в

Российская вакцина от коронавируса нового типа "Спутник V" способна эффективно защищать не только людей, но и животных, заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

В беседе с РИА Новости он напомнил, что доклинические испытания препарата проводились на животных, и он показал свою эффективность. При этом Гинцбург подчеркнул, что вакцина, разработанная специально для животных, дешевле "Спутника V" и "тоже работает".

Напомним, о том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса для животных, сообщалось в конце марта. Разработчиком выступил подведомственный Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных".

Препарат назвали "Карнивак-Ков". Отмечалось, что у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявляла, что в России и в других странах не зафиксированы случаи передачи коронавируса от животных к человеку.

При этом, по ее словам, случаи передачи вируса от человека к животному — например, в зоопарках и на фермах — были зафиксированы. Так, в Санкт-Петербурге отмечен случай передачи коронавируса к кошке от хозяина, пишет Regnum.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" при вакцинации животных

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Спутник V, вакцина, животные



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети