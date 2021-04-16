В американском Индианаполисе неизвестный напал на склад FedEx: есть жертвы и пострадавшие

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В американском городе Индианаполисе (штат Индиана) произошла стрельба с массовыми жертвами. ЧП произошло на складе логистической компании FedEx.

Пока о жертвах и раненых сообщается только со слов свидетелей, которые смогли выбраться из посещения невредимыми. По данным местных СМИ, напавший был один. Когда полиция прибыла на место происшествия, он вел активный огонь по силовикам. По одной информации, он покончил с собой, по другой – его застрелили полицейские. Сейчас на месте работают спасатели: они пытаются отыскать всех пострадавших и жертв стрелка.