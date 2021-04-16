Россияне назвали необходимую для комфорта сумму сбережений

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Россияне считают сбережения в среднем в 1,3 млн рублей комфортными для жизни. Это показал опрос "Сбербанк страхование жизни" и НПФ Сбербанка, пишут "Известия".

Около 40% респондентов сообщили, что постоянно или время от времени делают сбережения. В среднем они откладывают 19,8% от своего дохода.

Больше всего склонны к бережливости люди с высшим образованием (41%) и люди старшей возрастной группы (43%). Только у 23% молодых людей есть накопления.

Наибольший размер необходимых сбережений назвали жители Москвы, Владивостока и Санкт-Петербурга — 1,8 млн, 1,7 млн и 1,6 млн рублей соответственно.

Ранее другой опрос показал, что почти четверть россиян (23%) имеет финансовую подушку на случай увольнения. У половины из этого числа денег хватит, чтобы не работать шесть месяцев и даже год.

10% респондентов ответили, что их накоплений хватит не больше, чем на месяц. Еще 34% смогут существовать без постоянного заработка 1-3 месяца, 31% сможет протянуть до полугода, 24% смогут не работать год.