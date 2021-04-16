Движение "Защитник" займётся подготовкой молодёжи к защите Отечества

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В Новосибирской области создаётся региональное общественное движение "Защитник". С такой инициативой выступило региональное отделение Российского военно-исторического общества.

Миссией движения является воспитание подрастающего поколения и осознанной готовности к защите Отечества. В качестве целей называются участие в реализации на территории НСО государственной политики в сфере патриотического и военно-патриотического воспитания, повышение в обществе престижа военной службы, сохранение и преумножение патриотических традиций, формирование готовности и способности к выполнению конституционных обязанностей по защите Отечества.

"Глобальный масштаб цифровизации жизни выдвинул на первый план новые методы работы с информацией, в том числе, в сфере просвещения и воспитания. Упустить новые методы работы с молодёжью — значит обречь себя на отставание, потерять контакт с подрастающим поколением, что в дальнейшем может привести к негативным результатам в общественно-политической жизни страны.

Мы считаем, что без серьёзной просветительной работы, без исторического и, особенно, военно-исторического просвещения подрастающего поколения, без системной работы и профориентации молодых людей, без привлечения этой работе общественных организаций и неравнодушных людей, сфера патриотического и военно-патриотического воспитания не будет максимально эффективной", - отметил в ходе доклада о создании нового движения к.и.н., председатель Совета Регионального отделения РВИО в Новосибирской области Алексей Пронин.

Особенность движения "Защитник" в том, что оно объединит общественные организации, работающие с целью военно-патриотического воспитания и, что особенно важно, действующие военно-патриотические кружки, секции и объединения, не имеющие самостоятельного юридического статуса. Активные занятия по военно-прикладным видам спорта и дисциплинам будут дополнены серьёзной профориентационной и историко-просветительной работой, в том числе на базе исторического парка "Россия — моя история".