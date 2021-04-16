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Общество Крым
Алушта, Крым, отдых, отпуск, пляж, Черное море (2015) | Фото: Накануне.RU

В Алуште воду будут подавать только на пять часов в сутки, а Аксенов зовет в Крым миллионы туристов

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В Алуште и ее окрестностях власти ужесточают график подачи воды. Со следующей недели вода в дома горожан будет подаваться всего на пять часов в сутки, сообщила на форуме "Открытый Крым" глава администрации Алушты Галина Огнева.

Ограничения не коснутся санаториев, отелей и других объектов размещения туристов. "Независимо от того, большие это будут или маленькие отели, мы всех обеспечим водой", - цитирует Огневу "Крыминформ".

На той же выставке глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что полуостров готов принять рекордное количество туристов в этом году. По его мнению, регион способен принять более 10 млн гостей за сезон.

Стоит отметить, что далеко не все туристы в Крыму размещаются в пансионатах и отелях, обеспечиваемых водой: часто это нелегализованные гостевые дома и просто частный сектор, где с водой есть проблемы. При этом, как отмечают аналитики, из-за закрытых границ спрос даже на некомфортабельное размещение в Крыму и Краснодарском крае в этом году будет значительно расти, также они ожидают рост цен.

алушта(2014)|Фото: Накануне.ru

Ситуация с наполняемостью водохранилищ в Крыму к середине весны остается сложной. По данным Крымского УГМС Росгидромета, общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил к началу апреля примерно 61 млн кубометров. Это на 13 млн кубометров больше, чем в конце зимы, но на 44 млн кубометров меньше, чем к аналогичному периоду 2020 года (а он был весьма сложным).

Тем временем, российские власти все еще пытаются бороться с украинскими коллегами по поводу водной блокады полуострова. Так, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин решил направить усилия своих подчиненных на доклад "о ситуации с нарушением прав жителей Республики Крым в связи с водной блокадой Крымского полуострова вследствие перекрытия передачи воды по Северо-Крымскому каналу, о которой заявляли представители властей Крыма". Есть сомнения, что это хоть как-то поможет в обеспечении Алушты водой.

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В Алуште воду будут подавать только на пять часов в сутки, а Аксенов зовет в Крым миллионы туристов

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Теги: алушта, засуха, крым, водоснабжение, сергей аксенов, следственный комитет



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