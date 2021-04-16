Экс-прокурор Челябинской области стал советником председателя совета директоров РМК

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Экс-прокурор Челябинской области Виталий Лопин назначен советником председателя совета директоров Русской медной компании. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в департаменте информационной политике РМК.

Виталий Лопин был назначен на должность прокурора Челябинской области в августе 2018 года. До назначения занимал должность первого заместителя прокурора.

В феврале 2021 года он ушел в отставку. Исполняющим обязанности прокурора Челябинской области назначен Павел Вепрев.