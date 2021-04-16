Восстание машин? В Тюмени из-за ледохода несколько теплоходов отправились в самостоятельное плавание

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В Тюмени несколько теплоходов из-за ледохода отправились в "плавание", сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Вечером 15 апреля на реке Тура в Тюмени из-за ледохода оборвались крепления группы пришвартованных теплоходов "Тюмень", "Тюмень-2", "Москва-168", "Москва-208" и плавучего объекта "Гавань". Суда проплыли вниз по течению акватории и остановилась вблизи автомобильного моста по улице Профсоюзная, ударившись об опору моста. По предварительной информации пострадавших нет. Обстоятельства события уточняются.

Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку, в ходе которой оценит соблюдение судовладельцем – ООО "Тюмень-Траст" законодательства о безопасности судоходства. Тюменский транспортный прокурор выехал на место.