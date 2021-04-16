В Екатеринбурге задержан полицейский-наркоман. Продать вещество ему могла коллега

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В Екатеринбурге возбуждены уголовные дела против сотрудников полиции. Их подозревают в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, фигурантами являются женщина - инспектор ППСП УМВД по Екатеринбургу и мужчина - помощник оперативного дежурного отдела полиции №7. Им вменяются незаконные приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере и покушение на незаконный сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах.

Сейчас проводится расследование. Наказание за совершение наиболее тяжкого из данных преступлений - до 20 лет лишения свободы.

Вот как ситуацию прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"14 апреля в 2.45 оперуполномоченными из службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД по Екатеринбургу совместно с коллегами из подразделения собственной безопасности ГУ МВД области и ГИБДД в ходе реализации оперативной информации на улице Белореченская был задержан сотрудник дежурной части ОП №7. Он находился за рулем личного автомобиля в гражданской одежде с признаками наркотического опьянения. От прохождения медосвидетельствования отказался. В ходе осмотра его жилища сыщики обнаружили наркотическое средство массой 0,22 грамма. Как выяснилось в ходе разбирательства, запрещенное вещество дежурному могла сбыть женщина - инспектор ППС. В ее квартире полицейские обнаружили два вида синтетических наркотиков массой 20,30 грамма и 0,91 грамма", - рассказал Накануне.RU полковник Горелых.

Он уточнил, что все изъятое уже направлено на экспертизу. По данным фактам проводятся служебные проверки, а по их итогам в отношении руководителей подозреваемых будут приняты жесткие дисциплинарные меры.

"Что касается самих задержанных, то дежурный ОП №7 в кратчайший срок уволен из системы МВД по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД. Вопрос об увольнении женщины-инспектора ППС по тем же основаниям решится в течение ближайших суток. В последующем, если суд установит их вину, последует предусмотренная законодательством уголовная ответственность", - отметил Валерий Горелых.