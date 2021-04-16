Власти Москвы купили "платиновые" апартаменты в Москва-сити за миллиард рублей

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Компания, подконтрольная правительству Москвы, купила роскошные апартаменты в районе Москва-сити. Речь о 1,6 тыс. кв. метров на 93-м и 94-м этажах башни "Федерация" – их приобрела АО "Центральная топливная компания". Через АО "Развитие активов" она принадлежит департаменту городского имущества Москвы, пишет РБК.

Недвижимость обошлась компании в 1,1 млрд руб., сделка была проведена в 2020 году.

По данным издания, название Центральной топливной компании не соответствует ее виду деятельности: она проводит операции с недвижимостью и инвестированием, через нее власти Москвы покупают нужные городу активы.

Известно, что апартаменты выше 90-го этажа в башне "Федерация" называются "платиновыми": высота потолков от 5,5 м, собственный технический этаж для обеспечения подачи воды, тепла и кондиционирования и т.д. Использовать эти помещения предлагается не только для жилья, но и под офисы, площадки для мероприятий.

У правительства Москвы уже есть 55 тыс. кв. м офисов в небоскребе "Око" в Москва-сити. Там располагаются департамент городского имущества, департамент транспорта, департамент торговли и услуг. В конце прошлого года правительство города также арендовало 6 тыс. кв. м в башне "Империя" для департамента информационных технологий Москвы.

Напомним, в декабре 2020 года, мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму бюджет на 2021 год, предусматривающий дефицит в 500 млрд руб. Сам градоначальник назвал его "огромным" и отметил, что в 2020 году незапланированные траты бюджета составили 600 млрд руб. Он также заявил, что дефицит будет компенсироваться за счет заимствований, а не за счет сокращения расходов: "Альтернатива – сократить инвестиционные планы. Сокращение госинвестиций приведет к снижению общей инвестиционной активности, деградации города. Тогда придется еще больше резать расходную часть, снижать социальные программы. Сокращение бюджетных расходов приведет к непоправимым последствиям".