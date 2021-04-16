Власти Москвы купили "платиновые" апартаменты в Москва-сити за миллиард рублей

16 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Почему остановился прогресс?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Москва
Москва-сити, Москва (2018) | Фото: nakanune.ru

Власти Москвы купили "платиновые" апартаменты в Москва-сити за миллиард рублей

Добавить источник в

Компания, подконтрольная правительству Москвы, купила роскошные апартаменты в районе Москва-сити. Речь о 1,6 тыс. кв. метров на 93-м и 94-м этажах башни "Федерация" – их приобрела АО "Центральная топливная компания". Через АО "Развитие активов" она принадлежит департаменту городского имущества Москвы, пишет РБК.

Недвижимость обошлась компании в 1,1 млрд руб., сделка была проведена в 2020 году.  

По данным издания, название Центральной топливной компании не соответствует ее виду деятельности: она проводит операции с недвижимостью и инвестированием, через нее власти Москвы покупают нужные городу активы.

Известно, что апартаменты выше 90-го этажа в башне "Федерация" называются "платиновыми": высота потолков от 5,5 м, собственный технический этаж для обеспечения подачи воды, тепла и кондиционирования и т.д. Использовать эти помещения предлагается не только для жилья, но и под офисы, площадки для мероприятий.

У правительства Москвы уже есть 55 тыс. кв. м офисов в небоскребе "Око" в Москва-сити. Там располагаются департамент городского имущества, департамент транспорта, департамент торговли и услуг. В конце прошлого года правительство города также арендовало 6 тыс. кв. м в башне "Империя" для департамента информационных технологий Москвы.

Напомним, в декабре 2020 года, мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму бюджет на 2021 год, предусматривающий дефицит в 500 млрд руб. Сам градоначальник назвал его "огромным" и отметил, что в 2020 году незапланированные траты бюджета составили 600 млрд руб. Он также заявил, что дефицит будет компенсироваться за счет заимствований, а не за счет сокращения расходов: "Альтернатива – сократить инвестиционные планы. Сокращение госинвестиций приведет к снижению общей инвестиционной активности, деградации города. Тогда придется еще больше резать расходную часть, снижать социальные программы. Сокращение бюджетных расходов приведет к непоправимым последствиям".  

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Власти Москвы купили "платиновые" апартаменты в Москва-сити за миллиард рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: апартаменты, москва-сити, правительство москвы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети