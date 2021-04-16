Челябинскую митрополию возглавил епископ Алексий

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Митрополит Челябинский и Миасский Григорий назначен главой Кубанской митрополии, митрополитом Екатеринодарским и Кубанским. Соответствующее решение было принято на заседании Священного Синода РПЦ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Челябинской епархии.

Митрополитом Челябинским и Миасским, временно управляющим Троицкой епархией, назначен епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий. В ближайшее время он будет возведен в сан митрополита.

С августа 2020 года он был епископом Нижнетагильским и Невьянским.