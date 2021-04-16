16 Апреля 2021
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нейва банк, офис банка, нейва (2019) | Фото: banki-kazan.ru

Екатеринбургский банк "Нейва" остался без лицензии

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Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у екатеринбургского банка "Нейва".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦБ, лицензия отозвана с сегодняшнего дня, 16 апреля. Кроме этого, аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. По величине активов кредитная организация занимала 188-е место в банковской системе РФ.

Как говорится в сообщении регулятора, банк "Нейва" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

"В связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводилось ограничение на осуществление отдельных банковских операций. Банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банком "Нейва" в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам", - заявили в ЦБ.

Банк "Нейва"(2020)|Фото: n1st.ru

В банке уже назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего, либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены в соответствии с федеральными законами.

Как уточнили в ЦБ, "Нейва" является участником системы страхования вкладов, поэтому деньги будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам). Выплата производится госкорпорацией "Агентство по страхованию вкладов".

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году здание банка "Нейва" в Екатеринбурге в стиле классицизма было выставлено на продажу более чем за 400 млн рублей.

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Екатеринбургский банк "Нейва" остался без лицензии

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Теги: Нейва, банк, лицензия, ЦБ, Екатеринбург



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