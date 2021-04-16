СМИ: россияне получат учетную запись на "Госуслугах" при рождении

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Создание учетной записи пользователей на портале госуслуг будет проводиться по умолчанию при любом обращении россиян в госорганы.

Один из примеров - рождение ребенка или получение паспорта. Такое нововведение предлагается в проекте "Цифровой профиль гражданина", за разработку которого отвечает рабочая группа, возглавляемая вице-премьером России Дмитрием Чернышенко.

В настоящее время для создания профиля на "Госуслугах" гражданину нужно сообщить ФИО, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, СНИЛС и паспортные данные, после чего прийти в МФЦ или пройти идентификацию через одно из банковских приложений.

Только после этого запись считается подтвержденной и клиент получает доступ ко всем услугам портала. По последним данным, подтвержденную учетную запись на портале госуслуг имеют 77 млн россиян.

Как сообщалось, в российских регионах планируется раз в полгода на постоянной основе проводить опросы, в ходе которых будет выясняться уровень удовлетворенности граждан качеством социальной сферы и государственных услуг. А качество жизни в регионах планируется измерять раз в год.